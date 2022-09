HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Hugo Boss auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Es scheine so, als ob der Modehändler gut aufgestellt ist, um dem konjunkturellen Gegenwind standzuhalten, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das neue Markenbild, diversifizierte Lieferketten und moderne Online-Absatzkanäle./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 07:40 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 08:12 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,22 % auf 53,38EUR erreicht.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m