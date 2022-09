JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65,50 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller dürfte im dritten Quartal wegen Preissteigerungen und Währungseffekten ordentlich gewachsen sein, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen steigender Kosten dürfte die Marge aber etwas kleiner ausfallen. Die Jahresprognose könne Gerresheimer indes übertreffen./jcf/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 20:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 12:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,37 % auf 49,00EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65,50

Kursziel alt: 65,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m