Obwohl sich auch die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) in den vergangenen Tagen nicht dem schwachen Trend des Gesamtmarktes entziehen konnte, notiert sie mit aktuell 168,90 Euro nur relativ knapp unterhalb ihres Hochs bei 175,90 Euro vom August 2022. Mit einem Plus von 22 Prozent zählt die Aktie zu den am besten gelaufenen Werten innerhalb der vergangenen 12 Monate.

Wegen höherer Zinserwartungen und des derzeit günstigen Marktumfeldes bekräftigten Experten in ihren aktuellen Analysen mit Kurszielen von bis zu 200 Euro (Credit Suisse) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen wieder ihr altes Hoch bei 175,90 Euro erreicht.