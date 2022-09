Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat im Herbst 2021 das bis dahin geltende System an Basisfinanzierungen für österreichische Wirtschaftsforschungsinstitute grundlegend reformiert. Im Rahmen eines neuen OeNB-Förderprogramms wurden erstmals im Jänner 2022 die Subventionsverhältnisse für die Periode 2022-2024 zur Ausschreibung gebracht. Zentrales Förderziel ist die Unterstützung unabhängiger und wissenschaftsbasierter Wirtschaftsforschung als öffentliches Gut. Die ersten Förderzusagen sind unter Einbeziehung internationaler Experten durch OeNB-Gremien bereits erfolgt.

Sachorientierte Förderung für unabhängige, wissenschaftsbasierte Wirtschaftsforschung in Österreich

Die OeNB unterstützte in der Vergangenheit über das

Finanzierungsinstrument der sogenannten Basisfinanzierung die drei großen Wirtschaftsforschungsinstitute des Landes WIFO (Wirtschaftsforschungsinstitut), IHS (Institut für Höhere Studien) und wiiw (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche) seit Mitte der 1980er-Jahre mit insgesamt etwa 90 Mio EUR. Neben diesen drei basisfinanzierten Wirtschaftsforschungsinstituten entstanden aber gerade in der letzten Dekade diverse neue Institute, die sich durch innovative Konzepte und neue Schwerpunktsetzungen abzuheben versuchten. Die bis dahin üblichen Vorgehensweisen der Basisfinanzierung (inkl. des geschlossenen Kreises von Anspruchs-berechtigten) erschienen somit in einem zunehmend diversen institutionellen Umfeld nicht mehr zeitgemäß.



Unabhängige Wirtschaftsforschung als förderungswürdiges öffentliches Gut



Unabhängige, hochqualitative empirische Wirtschaftsforschung generiert wichtige Entscheidungsgrundlagen für staatliche Akteurinnen und Akteure und informiert die Öffentlichkeit durch die Analyse wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Die vielfältigen ökonomischen Herausforderungen der Gegenwart unterstreichen die besondere Bedeutung der Wirtschaftsforschung als relevantes öffentliches Gut. Die OeNB anerkennt und unterstützt diese Einschätzung auch in finanzieller Hinsicht, um damit einen essenziellen Beitrag für die Unabhängigkeit der institutionellen Arbeit gegenüber Politik und Wirtschaft sicherzustellen.