Wie Rover weiter mitteilte, handelt es sich bei dem Grundstück um eine Lithiumtonsteinlagerstätte in Distriktgröße, die unter Kontrolle des Bureau of Land Management steht. Laut dem bisherigen Besitzer weist das Projekt im Labor bestätigte, hohe Lithiumgehalte aus Oberflächenproben auf. Darunter, laut ALS Laboratories 780ppm (parts per million) Lithium, 910ppm Lithium und 710ppm Lithium.

Rover hat sich allerdings nicht allein auf diese Angaben verlassen, sondern eigene Oberflächenproben auf dem Projektgebiet entnommen, die dann mit einem tragbaren Laser Induced Breakdown Spectroscopy-Gerät (HH LIBS) analysiert wurden. Die besten Ergebnisse dieser Untersuchung waren 1.218 ppm Lithium, 778 ppm Lithium, 724 ppm Lithium und 707 ppm Lithium.



Angesichts dieser vielversprechenden Ergebnisse aus der Oberflächenbeprobung hat Rover zunächst ein Programm von Rückspülbohrungen mit einem Volumen von 200.000 USD entworfen. Damit will man die Gebiete mit hohen Lithiumgehalten genauer untersuchen.



Die Lage des neuen Projekts scheint ebenfalls vorteilhaft, ist doch nahebei Strom aus grüner Energiegewinnung (Wasserkraft) verfügbar, kann man über die Straße direkt auf das Projektgelände gelangen und liegt in der Nähe eine Stadt, die laut Rover einfachen Zugang zu Arbeitskräften gewährt.



Zur besseren Einordnung: Ebenfalls in Nevada betreibt Cypress Development das Lithiumtonsteinprojekt Clayton Valley, American Lithium das TLC -Projekt, Spearmint Resources das Lithiumtonsteinprojekt McGee, Noram Lithium das Tonsteinprojekt Zeus und Iconic Minerals das Bonnie Claire-Projekt. Rover ist also in allerbester Nachbarschaft, auch wenn sämtliche, hier genannte Firmen in der Projektentwicklung bereits deutlich weiter fortgeschritten sind und mindestens bereits über eine dem NI 43-101 Standard entsprechende Ressource verfügen. Rovers Lithiumprojekt in Nevada Lithium hingegen befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wurde bislang nicht mit Bohrungen zu getestet.



Um dieses unserer Ansicht nach aussichtsreiche Projekt zu 100% zu erwerben, muss Rover Metals innerhalb von 24 Monaten nach Unterzeichnung 200.000 USD an Explorationsausgaben tätigen, was aber mit dem geplanten Bohrprogramm bereits abgeglichen wäre.

Rover-CEO Judson Culter wies darauf hin, dass die „Bill for Inflation Reduction and Energy“ der Biden-Regierung Meilensteine für kritische Mineralien wie Lithium festlegt, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten sollen. Auch angesichts dessen, so Culter, habe sich das Rover in den gesamten USA und Kanada umgesehen und sich für Nevada als aussichtsreichste Region zur Entwicklung eines Lithiumprojekts entschieden. Es handle sich zwar um ein Greenfields-Projekt (Frühphasenprojekt), so der Rover-CEO weiter, doch habe das Rover-Team große Erfahrung und erwiesenermaßen Erfolg damit, das für ein solches Explorationsprojekt nötige Kapital aufzunehmen und einzusetzen. Laut Culter, sieht man in dem neuen Projekt schon kurzfristig erhebliches Wachstumspotenzial

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Rover Metals Corp. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Rover Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Rover Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.