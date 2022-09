FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer knappen Kurshalbierung im laufenden Jahr liegen Papiere von Varta am Mittwoch mit einem Abschlag von zwei Prozent auf 58,70 Euro unweit ihres am Vortag erreichten Tiefs seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020. Am Dienstag war die Aktie in der Spitze um mehr als sieben Prozent auf 57,80 Euro gefallen, bevor sie das Minus bis zum Handelsende auf knapp vier Prozent auf 59,94 Euro begrenzen konnte.

