RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric angesichts der angestrebten Vollübernahme von Aveva auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das Gebot von 3100 Pence entspreche einer 41-prozentigen Prämie auf das Niveau vom 23. August, also dem Tag vor dem Bekanntwerden entsprechender Gerüchte, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung von Schneider könnte damit auf das 1,5-fache des operativen Ergebnisses (Ebitda) steigen./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 02:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,73 % auf 114,9EUR erreicht.