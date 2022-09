CREDIT SUISSE stuft ASOS auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 1450 auf 1250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar schraube er die Erwartungen etwa beim Umsatz nach unten, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Online-Modehändler wirtschafte jedoch konstant profitabel. Der mittelfristige Wert des Unternehmens sei in der aktuellen Bewertung am Markt nicht berücksichtigt./jcf/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 04:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,63 % auf 7,22EUR erreicht.