Yeastar kündigt sein bisher größtes virtuelles Event an, den Yeastar Day 2022 Virtual, mit Schwerpunkt auf den neuesten Innovationen, digitalen Werten und Wachstumschancen

XIAMEN, China, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar ( www.yeastar.com ), der weltweit führende Anbieter von Unified-Communications-Lösungen und Innovator im Bereich Digital Workplace, hat heute bekannt gegeben, dass sein jährlich stattfindendes virtuelles Event, der Yeastar Day 2022 Virtual , am 20. Oktober in zwei Terminen für die Regionen EMEA & APAC und Americas, stattfinden wird. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Unter dem diesjährigen Motto „Keep It Up" wird sich die Veranstaltung damit beschäftigen, wie Yeastar seine Kunden dabei unterstützt, sich in der heutigen digitalen Transformationslandschaft zurechtzufinden und digitale Werte zu schaffen. Diese mehrteilige digitale Veranstaltung bietet Produktankündigungen, Erfahrungsaustausch, Brancheneinblicke und interaktive Möglichkeiten zum Networking.