Diverse Studien haben die Outperformance von Familienunternehmen über ihre managergeführten Pendants belegt: Kurs- und Dividendenentwicklung waren nicht nur in guten Börsenzeiten, sondern auch in Krisen durchschnittlich besser, die Volatilität niedriger. Ein Familienunternehmen ist eine Gesellschaft, wenn die Gründer-/Inhaberfamilie über mindestens 25 Prozent der Stimmrechte verfügt oder zumindest eine Position in Vorstand oder Aufsichtsrat besetzt. Als Erfolgsfaktoren gelten eine effiziente Führung, emotionale Verbundenheit, Kostendisziplin, bilanzielle Solidität und Innovationskraft – Familienunternehmen werden langfristig geleitet und nicht auf Quartalszahlen optimiert.

Das Anlegermagazin Der Aktionär hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Lösung entwickelt, mit der Anleger an der Wertentwicklung von familiengeführten Unternehmen partizipieren können: Das Open-End-Zertifikat auf den Aktionär Familienunternehmen Index mit der ISIN DE000DA0ABS4, Market Maker ist Morgan Stanley.