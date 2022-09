Gut ein Drittel mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr 2022

WIESBADEN (ots) - * Mehr als doppelt so viele Fahrgäste im Bahnfernverkehr als

im Vorjahreszeitraum, aber noch ein Fünftel weniger als vor der Pandemie



* ÖPNV verzeichnet durch Wegfall von Corona-Maßnahmen und Einführung des

9-Euro-Tickets über ein Drittel mehr Fahrgäste





* Im 2. Quartal 2022 sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr besonders starkeZuwächse und längere zurückgelegte Strecken je FahrgastIm 1. Halbjahr 2022 waren wieder deutlich mehr Fahrgäste im Linienverkehr mitBussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, war dasFahrgastaufkommen mit fast 4,8 Milliarden Fahrgästen um mehr als ein Drittel(+36 %) höher als im 1. Halbjahr 2021. Hierzu trug neben dem Wegfall vonCorona-Maßnahmen auch das im Juni gültige 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr bei.Allerdings lagen die Fahrgastzahlen im Linienverkehr immer noch rund ein Fünftel(-21 %) unter dem Niveau des 1. Halbjahres 2019, dem letzten Halbjahr vor derCorona-Pandemie.Bahnfernverkehr erholt sich vom coronabedingten Einbruch der FahrgastzahlenBesonders stark stiegen im 1. Halbjahr 2022 die Fahrgastzahlen imLinienfernverkehr, der in der Corona-Krise am stärksten zurückgegangen war: Mit62 Millionen Personen reisten mehr als doppelt so viele Menschen in Fernzügenals im Vorjahreszeitraum (+119 %). Der Linienfernverkehr mit Bussen war im 1.Quartal 2021 fast zum Erliegen gekommen. Nun reisten wieder 2,4 MillionenFahrgäste in Fernbussen, sieben Mal mehr als im 1. Halbjahr 2021 (+617 %).Insgesamt lag die Zahl der Fernverkehrsreisenden aber immer noch ein Viertel(-25 %) unter dem Vorkrisenniveau des 1. Halbjahres 2019.Fahrgastaufkommen im ÖPNV vor allem in den Nahverkehrszügen deutlich gewachsenIm Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 % des Linienverkehrs ausmacht,ist das Fahrgastaufkommen im 1. Halbjahr 2022 nach vorläufigen Ergebnissen um 35% gewachsen, blieb aber noch 21 % unter dem Vorkrisenniveau. ImEisenbahnnahverkehr (einschließlich S-Bahnen) wuchs die Zahl der Fahrgästegegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte (+55 %) auf fast 1,1Milliarden. Mit Straßenbahnen fuhren fast 1,6 Milliarden Fahrgäste (+40 %). Diederzeit gemeldeten Daten für den Nahverkehr mit Bussen, der für das 1. Halbjahr2022 lediglich einen Anstieg von 23 % auf 2,3 Milliarden Fahrgäste aufweist,bilden möglicherweise den tatsächlichen Zuwachs nicht vollständig ab, da nurwenige Busse über automatisierte Fahrgastzählsysteme (AFZS) verfügen, diebesonders zuverlässige Angaben liefern.