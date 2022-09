Wirtschaft Fahrgastzahlen im ÖPNV im ersten Halbjahr deutlich gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Wegfall von Corona-Maßnahmen und der Einführung des 9-Euro-Tickets hat es im ersten Halbjahr einen deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen im ÖPNV gegeben. Das Aufkommen war mit fast 4,8 Milliarden Fahrgästen um mehr als ein Drittel (+36 Prozent) höher als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.



Allerdings lagen die Fahrgastzahlen im Linienverkehr immer noch rund ein Fünftel (-21 Prozent) unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2019, dem letzten Halbjahr vor der Corona-Pandemie. Besonders stark stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres die Fahrgastzahlen im Linienfernverkehr, der in der Coronakrise am stärksten zurückgegangen war: Mit 62 Millionen Personen reisten mehr als doppelt so viele Menschen in Fernzügen als im Vorjahreszeitraum (+119 Prozent). Der Linienfernverkehr mit Bussen war im ersten Quartal 2021 fast zum Erliegen gekommen.