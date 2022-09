Mit der heute früh verkündeten Teil-Mobilmachung zündet Putin die nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg. Damit wird der Ukraine-Krieg auch für die Märkte wieder zum Faktor, zumal Putin gestern Referenden in vier Verwaltungsbezirken der Ukraine angekündigt hat und alle Angriffe auf dieses Territorium als Angriff auf Russland ansieht. Damit verschärfen sich die geoplotischen Konfliktlinien weiter, Putin hat heute indirekt auch mit Atomwaffen gedroht, falls Russland angegriffen werde. Die Aktienmärkte reagieren mit Risiko-Aversion auf die Teilmobilisierung und verdrängen damit ein bißchen das bisher dominante Thema: nämlich was die Fed heute Abend verkünden wird. Vieles spricht dafür, dass die zuletzt so stark gestiegenen Renditen der US-Staatsanleihen in nächster Zeit fallen werden..

Hinweise aus Video: