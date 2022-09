Juva Life kündigt Flos, eine neue Markenproduktlinie für Cannabisblüten, an

VANCOUVER, British Columbia, 21. September 2022 -- Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) („Juva Life“, „Juva“ oder das „Unternehmen“), ein Life Science-Unternehmen mit pharmazeutischer Forschung und Entwicklung sowie verbraucherorientierten Aktivitäten in der Cannabisproduktion und -distribution, gab heute die Einführung der neuen Produktlinie des Unternehmens bekannt: Flōs, eine Markenproduktlinie von Cannabisblüten- und Pre-Roll-Cannabis-Produkten.

„Unsere Flōs-Linie bietet den Verbrauchern qualitativ hochwertige Cannabisprodukte, ohne dass sie dafür Spitzenpreise zahlen müssen, und erweitert unsere Produktkategorie, um vom massiven Marktwachstum in Kalifornien zu profitieren“, sagt Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva. „Wir sind begeistert, dass die Fertigstellung unserer Anbauanlage in Stockton unsere Produktionskapazität verdoppelt und uns die Möglichkeit gibt, neue Konsumgüter anzubieten, die von unseren Kunden nachgefragt werden.“

Der Begriff Flōs stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Blüte oder Blume, und die einzigartige Schönheit der Cannabisblüte kommt in der neuen Produktlinie von Juva voll zur Geltung. Mit Mengen von acht Unzen, Pre-Rolls mit jeweils einem Gramm und Blütenprodukten mit jeweils einer halben Unze sind diese sorgfältig ausgewählten Sorten budgetfreundlich ohne Qualitätseinbußen.

Die Flōs-Blütenlinie wird im gesamten Bundesstaat Kalifornien vertrieben und ist auch über Juva Delivery erhältlich, eine Abteilung des vertikal integrierten Unternehmens Juva Life, Inc. Juva Delivery bietet auch kontaktlose Vorauszahlungsoptionen über Paytender, einen sicheren, gebührenfreien Online-Zahlungsdienst. Die Flōs-Blütenlinie wird in Zukunft auch im Einzelhandelsgeschäft des Unternehmens angeboten werden, das von der Stadt Redwood City genehmigt wurde und sich derzeit im Bau befindet.

Jedes Flōs-Produkt beginnt mit den hochwertigsten Cannabissorten, die in der 30.000 Quadratfuß großen Cannabis-Anlage des Unternehmens in Stockton (Kalifornien) angebaut werden. Nach der Ernte und Aushärtung wird das Material zur Endverarbeitung und zum landesweiten Vertrieb in die Vertriebsabteilung von Juva gebracht. Die lokale Verfügbarkeit von Produkten im Gebiet der San Francisco-Halbinsel können Sie hier nachsehen.