In China wächst die Photovoltaik-Industrie / Sie könnte für den europäischen und amerikanischen Markt zur ersten Wahl werden (FOTO)

Frankfurt (ots) - Klimawandel, Energiekrise und wiederkehrende Epidemien: Diese

globalen Herausforderungen sind der Grund, warum die Bedeutung nachhaltiger,

klimaneutraler Entwicklungen weltweit enorm zugenommen hat. Ein zentraler

Baustein ist die Förderung grüner, CO-armer Energielieferanten, die von vielen

Ländern unterstützt wird und fossile Brennstoffe wie Kohle, Gas und Öl ablösen

soll. In diesem Kontext hat die internationale Photovoltaik-Industrie dank neuer

Technologien und politischer Richtlinien einige Durchbrüche zu verzeichnen. Denn

Photovoltaik (PV) - das istdie Umwandlung von Lichtenergie in elektrische

Energie (Strom) - ist nachhaltig, klimaschonend und macht unabhängig von

steigenden Strompreisen.



Aufgrund wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen und steigender Nachfrage hat

Chinas Photovoltaik-Industrie in den vergangenen Jahren große

Entwicklungssprünge vollzogen und sich mit konkurrenzfähigen Preisen sowie

Vorteilen in der Service-Infrastruktur global als ein wichtiger Player

positioniert. Fakt ist: Die PV-Industrie ist dank großer Effizienz und

Kostenvorteile zu einem Aushängeschild von Chinas Wirtschaft avanciert.