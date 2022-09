Prodigy Technovations kündigt die branchenweit erste elektrische AC/DC-Validierungslösung für SD-Karten und eMMC-Geräte an

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - , Prodigy Technovations Pvt. Ltd

(https://prodigytechno.com/) , ein in Bangalore ansässiges Unternehmen, stellt

seinen PGY-SSM-EV-Tester SD, eMMC AC/DC Electrical Validation Tester für die

elektrische Charakterisierung von SD-Karten für die UHS-I- und eMMC für die

HS400 (eMMC5.1) Spezifikation vor. Diese innovative Lösung ermöglicht es

Validierungsingenieuren, SD-Karten und eMMC-Geräte per Knopfdruck für

verschiedene Betriebsmodi zu testen und Hunderte von elektrischen und zeitlichen

Spezifikationen zu charakterisieren, was eine erhebliche Zeitersparnis bei der

Validierung bedeutet.



PGY-SSM-EV-Tester Einrichtung