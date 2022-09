(neu: Aktienkurs, Details aus Pressekonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums)

DÜSSELDORF/BERLIN/ESPOO (dpa-AFX) - Die Bundesregierung, der Energiekonzern Uniper und der bisherige Uniper-Mehrheitseigentümer Fortum haben sich auf eine weitgehende Verstaatlichung von Uniper verständigt. Am Mittwoch wurde ein entsprechendes Stabilisierungspaket für Uniper unterzeichnet, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Es sehe eine Kapitalerhöhung und den Erwerb der Uniper-Anteile von Fortum vor. Anschließend werde der Bund etwa 98,5 Prozent der Anteile an Uniper besitzen. Trotz der geplanten Verstaatlichung des Gasimporteurs will die Bundesregierung vorerst am Instrument der Gasumlage festhalten.

Die Uniper-Aktie zeigte sich am Mittwochmorgen stark bewegt. Sie brach kurz nach Handelsbeginn im SDax über ein Fünftel ein und notierte zeitweise bei 3,314 Euro. Anschließend folgte eine Verlustbegrenzung, bevor das Minus noch deutlicher wurde. Der Kursverlust der Anteile des 2016 von Eon abgespaltenen Unternehmens beläuft sich in diesem Jahr aktuell auf rund 92 Prozent. Die Aktien von Fortum legten an der finnischen Börse hingegen um mehr als 30 Prozent zu.