Virtuelles Lernen mit LabXchange - Amgen Foundation fördert Ausbau von Online-Plattform mit 30 Mio. US-Dollar (FOTO)

Virtuelles Lernen mit LabXchange - Amgen Foundation fördert Ausbau von Online-Plattform mit 30 Mio. US-Dollar

- LabXchange wurde 2020 mit Amgen-Stiftung als Gründungs- und Hauptsponsorin

gelauncht

- Bis 2025 sollen 50 Millionen Menschen weltweit von den kostenlosen

Lerninhalten profitieren

- Materialien werden zukünftig in 30 Sprachen verfügbar sein; deutschsprachige

Inhalte bereits abrufbar



Die Online-Plattform LabXchange (https://www.labxchange.org/) bietet ihren

Nutzer:innen kostenlosen Zugang zu hochwertigen Lernressourcen für

naturwissenschaftliche Fächer. Mit der Amgen Foundation als Gründungs- und

Hauptsponsorin wurde sie im Januar 2020 in Zusammenarbeit mit dem Vice Provost

for Advances in Learning der Harvard Universität ins Leben gerufen. Die

Amgen-Stiftung stellt nun zusätzlich zu den bisher gespendeten 13 Millionen

US-Dollar weitere 30 Millionen US-Dollar für die Erweiterung des Online-Angebots

bereit.