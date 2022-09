Wachsendes Interesse an den innovativen Öko-Behandlungen von Save Foods bei europäischen Einzelhändlern und Distributoren

Neve Yarak, IL, 20. September 2022 -- Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf Öko-Pflanzenschutz spezialisiertes Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, gab heute das wachsende Interesse europäischer Einzelhändler und Großhändler an der innovativen Öko-Behandlung von Save Foods bekannt.

Dror Eigerman, CEO von Galilee Export und Mitglied des Beirats von Save Foods, sagte: "Nachdem wir die innovative Öko-Behandlung von Save Foods bei mehreren Produktlinien - darunter Avocados, Paprika und Mangos - eingeführt haben, haben mich mehrere unserer Kunden in der EU darüber informiert, dass sie eine höhere Qualität und längere Frische der Produkte festgestellt haben. Ich glaube, je mehr Einzelhändler und Verteiler von der innovativen Behandlung von Save Foods und ihren vielen potenziellen Vorteilen erfahren, desto größer wird die Nachfrage nach dieser Behandlung sein." Eigerman führte weiter aus: "Nach meinen Gesprächen mit den in der EU ansässigen Kunden freut sich Galilee Export auf eine Steigerung unserer Verkäufe in der EU. Die innovative Öko-Behandlung von Save Foods bietet eine großartige Kombination aus keinen zusätzlichen Kosten, keiner Unterbrechung der Arbeitsabläufe und, was am wichtigsten ist, sie erfüllt die strengen EU-Vorschriften für Pestizide."

Da Regulierungsbehörden und Einzelhändler in ganz Europa eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Pestizidrückstände anstreben, führt eine wachsende Zahl europäischer Einzelhändler und Verteiler Pilotprojekte mit Save Foods durch, um die Verschwendung von Frischwaren entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette zu bekämpfen.

"Auf Europa entfallen mehr als 60 Mrd. € (ca. 60 Mrd. $) bzw. 44 % des weltweiten Handelswerts von frischem Obst und Gemüse, und es umfasst fünf der zehn größten Importländer der Welt. Das Feedback, das wir von Groß- und Einzelhändlern erhalten haben, ist äußerst ermutigend", kommentierte Dan Sztybel, CEO von Save Foods Ltd. "Da die großen Lebensmittellieferanten weiterhin das Potenzial von Save Foods bahnbrechenden Behandlungen erkennen, erwarten wir in naher und mittlerer Zukunft eine starke Nachfrage".