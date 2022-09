Grund für den Ausverkauf der Aktien am US-Markt ist ein Kommentar des US-Präsidenten Joe Biden. Beim Besuch der Automesse in Detroit hat er die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Anleger befürchten nun, dass die Nachfrage nach dem Corona-Vakzin schwinden könnte.

Die Biontech-Aktie hat in dieser Woche einen heftigen Kursrutsch erlitten. Am Dienstagnachmittag rutschte sie zwischenzeitlich zehn Prozent ins Minus und notierte im Nasdaq-Handel bei 131,51 US-Dollar. Damit erreichte der Kurs ein 30-Tage-Tief.

In den USA sterben im Sieben-Tage-Schnitt täglich rund 390 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung. US-Behörden hatten zuletzt zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe zugelassen. Bei den beiden Präparaten handelt es sich um sogenannte bivalente mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Biontech und Moderna. Außerdem hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) vergangene Woche empfohlen, die bedingte Zulassung für die Corona-Impfstoffe in eine Standardzulassung umzuwandeln. Für die Unternehmen Biontech/Pfizer und Spikevax bedeutet dies, dass die Zulassung nicht mehr jährlich überprüft und erneuert werden muss. Die Impfstoffe wären somit immer am Markt erhältlich.

Vergangenen Monat hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs Biontech auf "Neutral" eingestuft und das Kursziel nach bescheidenen Quartalszahlen von 209 auf 200 US-Dollar gesenkt. Anfang September hat auch die Deutsche Bank eine vorsichtige Kurseinschätzung abgegeben: Sie hat die Einstufung für Biontech auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Optimistischer ist die Privatbank Berenberg, die vor zwei Wochen noch den Kauf der Aktie empfohlen und das Kursziel auf 312 US-Dollar belassen hat.

Verschwindet die Euphorie über das deutsche Biotech-Wunder immer mehr? Das meinen unsere wallstreet:online-Nutzer:

Hase Caesar: Die Aussage von Biden, dass die Pandemie vorbei, das Problem noch da sei, hat ohne Frage, den gestrigen Kursrutsch ausgelöst. Der Fokus der meisten lag aber nur auf dem ersten Halbsatz. Der zweite und dessen Bedeutung wurde ausgeblendet. Es bleibt zu hoffen, dass wir an der Schwelle zur Endemie stehen. Klar ist aber auch, dass das Virus für immer bleiben wird und voraussichtlich für lange Zeit ein erhebliches Risiko für immunsuprimierte und ältere Personen darstellt. Für den ganz überwiegenden Teil dieser Personen wird es daher empfehlenswert bleiben, sich regelmäßig impfen zu lassen.

ojos-del–salado: Na ja, ziemlich bedrückend, die Kurse derzeit. Aber: das ganze ist wohl irgendwie eine Wette auf die Zukunft: a) Covid wird unwichtig und Impfungen auch b) Covid bleibt und Impfungen werden noch Jahre bleiben. c) Covid geht – aber neue Wege bei der Krebsbekämpfung sorgen für Ausgleich. d) Covid und die Impfungen bleiben und es gibt neue Entwicklungen aus der Pipeline. In einem Jahr wird es so oder so unwichtig sein, wo der Kurs heute steht oder wo er in 8 Wochen steht. Es kann alles passieren. Es braucht eben gute Nerven und Geduld. [Eine] massive Anzahl von Stellenangeboten indizieren, dass Biontech noch sehr viel vor hat und die Zukunft noch viele Überraschungen bringen kann. Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie meist auch nicht, wenn sie steigen.

Daxer9: Auch wenn die Panik und Sorge sich hier breit machen. Was hat sich geändert, warum dieser Kurssturz? Schlechte Zahlen oder Nachrichten? Nichts dergleichen! Alles nur Psychologie und natürlich das gesamte Börsenumfeld. Wobei ich eigentlich immer gedacht habe, im jetzigen Börsenumfeld bin ich am besten und sichersten investiert mit Biontech. Welche Aktie kann solche Zahlen und Bilanzen aufweisen, ganz zu schweigen von der Produktpipeline. Bitte das Volumen beachten. Dann beachten, der jetzige Kurs steht nur für etwa 35 Prozent Biotech-Aktien [...]. Der restliche Teil ist festgenagelt mit 47 Prozent der Brüder Strüngemann und 17 Prozent der Gründer Sahin und Frau.

tubby02: [...] Absurd, da wird wieder das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Biontech hat über 20 Milliarden Euro Cash! Somit liegt das echte Kurs-Gewinn-Verhältnis irgendwo zwischen 1 und 2. Aber offenbar glauben viele [...], dass Biontech eine Geldverbrennungsanlage ist, wie so manche hochgejubelte Hightech-Firma, die nie einen Cent Gewinn gemacht haben und mit Milliarden bewertet wurden.

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion mit dpa-AFX

Noch ein spannender Hinweis in eigener Sache: