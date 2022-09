Studie Konsum verlagert sich vom Zentrum an den Stadtrand

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Corona-Pandemie hat den Konsum in Deutschland offenbar zunehmend von den Innenstädten an den Stadtrand verlagert. Das ist das Ergebnis einer Studie des Ifo-Instituts auf Basis von aggregierten und anonymisierten Daten zu Einzelhandelsumsätzen, die Mastercard zur Verfügung gestellt hat.



Der Umsatz in den Innenstädten fünf deutscher Konsumzentren lag demnach Ende Mai 2022 weiterhin zehn Prozent unter dem Vorkrisenniveau, während er in Wohngebieten in Vororten bis zu 20 Prozent zunahm. Dieses Phänomen wird "Donut-Effekt" genannt. Er wurde vor allem in den deutschen Millionenstädten Berlin, München und Hamburg beobachtet - an Wochentagen stärker als am Wochenende.