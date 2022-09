DER Touristik Group gibt neues Executive Board bekannt (FOTO)

Köln/Frankfurt (ots) -



- Ab 1. Januar 2023 werden Dr. Ingo Burmester (CEO Central Europe), Leif Vase

Larsen (CEO International) und Boris Schnabel (CFO Group) als Executive Board

das operative Führungsteam der DER Touristik Group bilden

- Neu ernanntes Executive Board wird direkt an den Vorstandsvorsitzenden der

REWE Group, Lionel Souque, berichten, wenn Sören Hartmann, CEO DER Touristik

Group, das Unternehmen zum Ende des Jahres verlässt

- International und integriert: Gemeinsame Gruppenstrategie fördert

regionsübergreifende Zusammenarbeit und legt den Schwerpunkt auf

Kundenorientierung, digitalen Komfort und Produktexklusivität



Bildmaterial: Unter Executive Board DER Touristik Group (https://bildarchiv.dert

ouristik.com/app.html#/search?query=PM%20DER%20Touristik%20Group%20gibt%20neues%

20Executive%20Board%20bekannt&listType=grid&lists=&tags=&sortOrder=) stehen

verschiedene Motive zum Download zur Verfügung. Bitte beachten Sie die dortigen

Hinweise zur Nutzung.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Die DER Touristik Group, der zweitgrößte Touristikkonzern Europas, hat heuteseine neue Führungsstruktur sowie die gemeinsame Gruppenstrategie für künftigesWachstum bekanntgegeben. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Reise- undTouristikbranche erneut Auftrieb erlebt, wird die DER Touristik die Stärke derinternationalen Gruppe in insgesamt 16 Märkten verstärkt für sich nutzen. ImZuge dessen wird das Management der Touristik-gruppe neu organisiert, um einenreibungslosen Übergang zu gewährleisten, wenn Sören Hartmann, derzeitiger CEODER Touristik Group, das Unternehmen Ende des Jahres verlässt. Die neueManagementstruktur soll den Fokus auf operative Prioritäten stärken und dieregionsübergreifende Zusammenarbeit weiter verbessern.Wie bereits im März verlautbart, wird Sören Hartmann, der dem Unternehmenweiterhin in beratender Rolle zur Verfügung steht, die Gesamtverantwortung fürdas Touristikgeschäft Ende des Jahres an Lionel Souque, CEO REWE Group,übergeben. Ab 1. Januar 2023 wird das neu ernannte Executive Board, das mit dreider erfahrensten Topmanagern der DER Touristik besetzt ist, direkt an denVorstandsvorsitzenden der REWE Group, Lionel Souque, berichten: Dr. IngoBurmester, Leif Vase Larsen und Boris Schnabel werden als Mitglieder desExecutive Boards eine starke operative Führung der Märkte und Divisions der DERTouristik Group gewährleisten. Dies schließt auch wichtige Wachstumsbereiche wiedie Zielgebietsagenturen und das Hotelgeschäft ein:Dr. Ingo Burmester , CEO Central Europe, wird weiterhin die DACH-Region leiten.Zudem wird er das Hotelgeschäft sowie die Bereiche Group Brand Management und