Dritter Lidl-Nachhaltigkeitsbericht Umfassendes Engagement entlang von sechs strategischen Fokusthemen / Lidl stellt Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -fortschritte für die Geschäftsjahre 2020/2021 vor (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland veröffentlicht heute seinen dritten

Nachhaltigkeitsbericht "Werte weiterdenken. Gemeinsam handeln." für die

Geschäftsjahre 2020 und 2021. In diesem kommuniziert Lidl transparent seine

Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Erfolge und Fortschritte mit aktualisierten Kennzahlen

nach dem "Global Reporting Initiative (GRI)"-Standard sowie unter Einbindung der

Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Im Zeichen der

Ressourcenschonung wird der Nachhaltigkeitsbericht erstmals nur in digitaler

Form veröffentlicht.



"Unser neuer Nachhaltigkeitsbericht bestätigt, dass wir mit Blick auf unsere

Nachhaltigkeitsstrategie 2030 und mit unserem Engagement für mehr Nachhaltigkeit

in der gesamten Wertschöpfungskette bei Lidl auf einem guten Weg sind. Wir haben

mit unseren zahlreichen Nachhaltigkeitsprojekten zum Beispiel im Bereich

Energie- und Klimaschutz sowie Tierwohl und Recycling schon viel geschafft.

Täglich arbeiten wir weiter daran, unserer Verantwortung als Unternehmen auch in

Zukunft gerecht zu werden. Immer mit dem übergeordneten Ziel, der nachhaltigste

Frische-Discounter Deutschlands zu werden", so Christian Härtnagel,

Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.