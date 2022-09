Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Unternehmen profitieren von der nahtlosen Integration in ihrbestehendes Lieferantenmanagement. Unnötiger Aufwand durch Prozessanpassungen,manuelle Mehrarbeit oder neue Datensilos wird konsequent vermieden.Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), führender Anbietereiner modularen Plattform für die Digitalisierung von Kreditrisiken,Betrugsprävention- und Compliance-Prozessen, gibt den Launch ihres neuen SupplyChain Compliance Produkts bekannt. Die SHS Viveon Lösung unterstützt Unternehmendabei, das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) und internationaleSanktionsvorschriften einzuhalten sowie ihre Ziele in den Bereichen Umwelt,Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance: ESG) zuerreichen. Mittels smarter Automatisierung, Digitalisierung und Integration löstdas Produkt genau die Herausforderungen, die laut einer aktuellen Studie desDeutschen Industrie- und Handelskammertags (https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/internationales/deutsches-lieferkettengesetz-beschaeftigt-bereits-die-haelfte-international-taetiger-unternehmen-66846) die meisten internationaltätigen Unternehmen bei der Vorbereitung auf das neue Lieferkettengesetz derzeitbeschäftigen: erhöhter bürokratischer Aufwand, erhöhte Kosten, Haftungsrisikenund Rechtsunsicherheit sowie Intransparenz der Lieferketten.Als Teil der SHS Viveon Plattform kann das Produkt flexibel erweitert werden, umdie zukünftig weiter zu erwartenden und verschärften Compliance Anforderungen imESG- Umfeld zu adressieren. Ein aktuelles Beispiel hierzu: die EU-Kommissionlegt gerade in diesen Tagen eine weitere Gesetzesvorlage vor, die den Handel undVertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus Zwangsarbeit in der EUunterbinden soll. Auch dies wird die gesamte globale Lieferkette betreffen.Drei Kernfunktionen: Sanktionslistencheck, ESG-Fragebogen und ESG-ComplianceMit dem zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Lieferkettengesetz kommt auf vieleUnternehmen erheblicher zusätzlicher Aufwand bei der Prüfung und einerrevisionssicheren Dokumentation der Compliance der eigenen Lieferkette zu. Mitdem neuen Supply Chain Compliance Produkt als Software-as-a-Service (SaaS)Lösung hat SHS Viveon einen Ansatz gewählt, der es Kunden einfach macht, ihrebestehenden Prozesse und Systeme im Einkauf- und Lieferantenmanagement wiegewohnt weiter zu nutzen und gleichzeitig die neu hinzukommendenLieferantenprüfungen revisionssicher nachzuweisen. Aktuell können mit dem neuen