7. DGQ-Qualitätstag Zentraler Branchentreff nach drei Jahren Pause zurück

Frankfurt/Main (ots) - Das lange Warten hat für Qualitätsfachleute am 17.

November 2022 ein Ende: Nach drei Jahren findet dann wieder der DGQ-Qualitätstag

statt. Der zentrale Branchentreff für die Qualitätsmanagement-Community in

Deutschland bietet in seiner 7. Auflage eine Neuerung: Erstmals ist der

DGQ-Qualitätstag als Hybrid-Veranstaltung geplant. Eine Teilnahme ist daher

sowohl vor Ort im House of Logistics and Mobility (HOLM) am Frankfurter

Flughafen als auch online möglich. Mit diesem neuen Veranstaltungsformat

reagiert die DGQ auf den sich wandelnden Bedarf und berücksichtigt damit auch

kurzfristige Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Veranstaltung.



Intensiver, interaktiver und kreativer QM-Austausch im Vordergrund