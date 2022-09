Technik für künftige Produktionsstätte Cellforce Group nutzt zwei Extruder von Coperion für Herstellung von Hochleistungsbatteriezellen (FOTO)

Tübingen (ots) - Spitzentechnologie für innovative Hochleistungsbatteriezellen:

An ihrem künftigen Produktionsstandort in Kirchentellinsfurt bringt die

Cellforce Group zwei Extruder von Coperion zum Einsatz. Die beiden ZSK Mc18

Doppelschneckenextruder sorgen bei Start der Produktion gemeinsam mit einem

hochgenauen Coperion K-Tron Dosierer für die kontinuierliche Herstellung der

Batteriemasse. "Wir entwickeln eine der innovativsten Zellproduktionen in

Europa. Dazu gehört Spitzentechnologie, die unsere Prozesse sowohl in

qualitativer als auch in kapazitativer Hinsicht stärkt", so Dr. Markus Gräf,

Geschäftsführer der Cellforce Group. Das Joint-Venture des Sportwagenherstellers

Porsche AG und der Customcells Holding GmbH, einem der führenden Entwickler und

Hersteller anwendungsspezifischer Batteriezellen, beginnt 2024 mit der

Pilotproduktion von Hochleistungsbatteriezellen und bedient damit das Feld

automobiler Spezialanwendungen.



Hervorragende Mischeigenschaften und geringere Betriebskosten