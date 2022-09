Goldpreis: Warten auf die Federal Reserve!

Heute Abend blicken die Investoren und Spekulanten mit Argusaugen auf die Federal Reserve . Sie wird ihren Leitzins weiter anheben, das steht fest. Zu 84 Prozent geht es um 0,75 Prozent nach oben. Eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Sprung um gleich einen Prozent sollte aber nicht unbemerkt bleiben. So oder so wird die Zentralbank der USA weiter die Inflation im Lande bekämpfen (müssen). Auch in den USA sind Werte jenseits der 7 oder 8 Prozent unerwünscht. Inwiefern die aufziehende Rezession bereits zum Jahresende für einen Dämpfer beim Preisauftrieb sorgen kann, steht noch in den Sternen.

Der Markt präsentiert sich im Vorfeld gewohnt unentschlossen. Der Ölpreis konnte in Folge der Teilmobilmachung Russlands spürbar zulegen. Am Aktienmarkt holten die Indizes ihre frühen Verluste wieder auf und drehten teilweise in den grünen Bereich. Beim Goldpreis ging es gar mehr als einen halben Prozentpunkt hoch. Die Frage ist aber, ob sich das Edelmetall auch heute Abend und in den Folgetagen behaupten kann. Steigende Zinsen sind grundsätzlich nicht das beste Pflaster für Gold. Schließlich ziehen auch die Renditen am Anleihemarkt wieder an und Investoren bekommen wieder spürbare Zinszahlungen auf ihre Bonds. Freilich liegen diese noch immer deutlich unter der Inflation, so dass real auch hier ein dickes Minus steht. Beim Goldpreis sollte zumindest das Gröbste nach Wochen des Niedergangs eingepreist sein. Wenn die Fed die Märkte nicht negativ überrascht heute Abend, dann sollte Gold seine Gewinne halten können. Technisch nähert sich die Notiz nun wieder der Marke rund um 1.680 Dollar, die einst als Unterstützung diente und nun einen Widerstand darstellt.

Ein gutes Zeichen ist zudem, dass die Aktien der Goldproduzenten nicht mehr so stark gefallen sind, wie Gold beispielsweise in der Vorwoche. Hier könnte also ein Boden eingezogen worden sein. Dennoch muss auch hier noch ein wenig abgewartet werden. Zumindest wird das der breite Markt machen. Denn vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen ist nicht klar, wie der Preisschock die Gewinn- und Verlustrechnung von Newmont, Barrick, Agnico und Co. belastet hat. Die mutigen Investoren steigen jetzt schon ein, aber das ist derzeit die Minderheit. Ähnlich sieht es auch bei vielen Explorern aus. Aktien wie Moneta Gold oder Western Copper & Gold bewegen sich am oder nahe des Jahrestiefs. Dies gilt auch für die Aktie von Cartier Resources, die nur knapp über dem Corona-Tief 2020 notiert. Mutige Anleger setzen darauf, dass hier der Boden gefunden wurde. Fundamental hat Cartier Resources eine Menge zu bieten (siehe hier).