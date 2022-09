Exklusives Strandfestival zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar UVentures und Qetaifan Projects veranstalten das "Qetai-Fan Beach Fest Powered by Unit-Y2"

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - UVentures und Qetaifan Projects kündigen ihre

Zusammenarbeit an, um während der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 einen

Unterhaltungsbereich auf Qetaifan Island North in der neuen Stadt Lusail im

Norden von Doha, Katar, einzurichten. Die gemeinsam mit der Madaeen Al Doha

Group in strategischer Zusammenarbeit mit Fusion Hospitality and Exhibitions

betriebene Zone wird während des gesamten Turnierzeitraums von den frühen

Morgenstunden bis in die späten Abendstunden geöffnet sein und den Gästen eine

große Auswahl an Dienstleistungen, Aktivitäten, Speisen und Getränken,

Einzelhandelsgeschäften und Live-Musik bieten.



Das Festival wird ein einzigartiges Unterhaltungsangebot in Katar sein, bei dem

Musik eine zentrale Rolle spielen soll. Das Gelände wird tagsüber von

ortsansässigen Musikern und Künstlern bevölkert, dazu kommen Konzerte und

Sondervorstellungen von weltbekannten und aufstrebenden Künstlern.