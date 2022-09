Piedmont Lithium setzt seinen Wachstumskurs fort und verstärkt sein Senior Management Team

Die neuen Führungsposten des Senior Vice President of Capital Projects und des Vice President of Corporate Communications bringen zusätzliche Erfahrung, Know-how und Tiefe

BELMONT, NORTH CAROLINA, 21. September 2022 – Piedmont Lithium („Piedmont“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein weltweit führender Entwickler von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen („EV“) in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, hat heute die Ernennung von zwei neuen Führungskräften bekannt gegeben. Die Personalbestellungen sind Teil der Wachstumsstrategie, mit der das Unternehmen zur Deckung des steigenden Bedarfs an heimischem Lithiumhydroxid beitragen will. Nick Fouche, ein erfahrener Führungsexperte von Rio Tinto mit internationaler Berufserfahrung, wurde zum Senior Vice President of Capital Projects ernannt. Erin Sanders, eine mehrfach ausgezeichnete Strategin für integrierte Kommunikation, wurde mit dem Posten des Vice President of Corporate Communications betraut.

Wie Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, erklärt, sind diese personellen Neuzugänge Ausdruck einer wichtigen Wachstumsperiode für das Unternehmen. „Die Aufnahme dieser erfahrenen Führungspersönlichkeiten ist für uns im Zuge der fortschreitenden Entwicklungsplanung für unser internationales Spodumenressourcen-Portfolio von entscheidender Bedeutung“, erklärt er. „Nick kann eine Erfolgsbilanz bei der Durchführung großer, multidisziplinärer Projekte vorweisen, was uns bei der gezielten Entwicklung und Umsetzung unserer Kernprojekte zugute kommen wird. Erin hingegen wird mit ihrem breit gefächerten Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der Kommunikation eine Schlüsselrolle bei der weiteren Gestaltung unserer Marke, Kultur und Wahrnehmung bei unseren internen und externen Stakeholdern spielen. Nick und Erin sind ein großer Gewinn für unser Piedmont-Führungsteam und ich heiße beide ganz herzlich im Team willkommen.“

Herr Fouche bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in seine Rolle als Senior Vice President of Capital Projects ein. In dieser Funktion beaufsichtigt er die Entwicklung von Projektumsetzungsstrategien für das internationale Portfolio von Piedmont, um die gesteckten Ziele zu erreichen und das Unternehmen bei seinen Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Gesundheit zu unterstützen. Herr Fouche hat seine berufliche Laufbahn in der Bergbaubranche absolviert und war fast 20 Jahre lang bei Rio Tinto, einem der größten Metall- und Bergbaukonzerne der Welt, tätig. Er verfügt über internationale Erfahrung und bekleidete neben Rio Tinto auch in verschiedenen anderen Organisationen Führungspositionen, wie etwa bei South32, bei der Palabora Mining Company und bei Ero Copper Corp.