Die Gewinner des STADTWERKE AWARD 2022 kommen aus Iserlohn, Kiel und Wunsiedel (FOTO)

Leipzig (ots) - Die Stadtwerke Iserlohn GmbH, die Stadtwerke Kiel AG und dieStadtwerke Wunsiedel GmbH haben den STADTWERKE AWARD 2022 gewonnen. Bei derPreisverleihung auf dem VKU Stadtwerkekongress in Leipzig loben Sven Becker,Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke-Kooperation Trianel und IngbertLiebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), dieungebrochene Innovationskraft von Stadtwerken auch in einem herausforderndenUmfeld und betonen den Vorbildcharakter der diesjährigen Gewinner-Projekte."Trotz Pandemie und einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld beweisen dieGewinner des STADTWERKE AWARD 2022 starken Transformationswillen undZukunftsorientierung. Sie beeindrucken mit technischem Mut, digitaler Kompetenzund starker Kundenorientierung und setzen Zeichen für eine moderneDaseinsvorsorge", betont Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der TrianelGmbH und Initiator des STADTWERKE AWARD. "Mit innovativen Projekten aus denBereichen Kundenorientierung, Sektorenkopplung, Digitalisierung undEnergieeffizienz beginnt der Weg in eine klimaneutrale und nachhaltige Zukunftim Rahmen einer regional verankerten Energiewende", so Sven Becker weiter.Bestätigt wurde das hohe Qualitätsniveau der ausgezeichneten Projekte auch durchdie hohen Zustimmungswerte bei der diesjährigen Publikumsstimme, die von derZeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) erhoben wurde.VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing: "Alle Projekte zeigen eindrucksvoll,wie sich die Unternehmen innerhalb der dynamischen veränderndenEnergielandschaft positionieren. Ich freue mich, dass der Innovationswillekommunaler Unternehmen weiterhin ungebrochen ist. Genau darauf wird es in denkommenden Jahren auch angekommen. Konkret wenn es darum geht, die neueEnergiewelt im Sinne von Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Preisstabilität undKundeninteressen zu prägen. Die Herausforderungen werden sicherlich nichtgeringer."Stadtwerke Iserlohn GmbH gewinnen den ersten PreisDie Stadtwerke Iserlohn GmbH gewinnt den ersten Platz des STADTWERKE AWARD 2022mit ihrem Projekt "Grid Insight: Heat". Die Stadtwerke Iserlohn haben inKooperation mit der Items GmbH eine auf künstlicher Intelligenz basierendeSoftware entwickelt, mit der die Betriebsweise des Fernwärmenetzes optimiertwird. Die Schwerpunkte der Optimierung liegen auf der Steigerung klimaneutralerWärmeerzeugung und auf der Absenkung der Netztemperaturen zurEffizienzsteigerung und Verringerung von Wärmeverlusten. "Grid Insight: Heat"ist Teil des Projektes Virtuelles Kraftwerk Iserlohn (PowerSharing) und vernetztunterschiedliche Technologien, wie Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft,