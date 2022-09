Verdagy bringt kommerzielles Elektrolyseur-Modul auf den Markt und demonstriert damit kostengünstigen grünen Wasserstoff in großem Maßstab

Erfolgreicher 1.000-Stunden-Lauf: Verdagy hat eine Anionenaustauschmembran (AEM) im Demonstrationsmaßstab mit einer Fläche von 3200 cm2 und einer 20-kW-Zelle 1.000 Stunden lang ununterbrochen mit branchenführender hoher Stromdichte in einer Produktionsumgebung betrieben.

Verdagy hat eine Anionenaustauschmembran (AEM) im Demonstrationsmaßstab mit einer Fläche von 3200 cm2 und einer 20-kW-Zelle 1.000 Stunden lang ununterbrochen mit branchenführender hoher Stromdichte in einer Produktionsumgebung betrieben. Handelsübliches Elektrolyseur-Modul: Verdagy brachte sein dreizelliges 500-kW-Elektrolyseur-Modul im August 2022 in seiner Pilotanlage in Moss Landing auf den Markt. Jede Zelle enthält mit 28.500 cm2 die größten AEMs der Welt.

Grüner Wasserstoff als Mittel zur Erreichung der weltweiten Dekarbonisierungsziele und zur Bekämpfung des Klimawandels gewinnt immer mehr an Bedeutung, da er eine alternative, kohlenstoffarme Energiequelle darstellt - mit dem branchenweiten Ziel, die niedrigsten Kosten pro Kilogramm zu erreichen. Elektrolyseure trennen Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser, um Wasserstoffmoleküle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt zu erzeugen. Das eDynamic-Verfahren von Verdagy ist so konzipiert, dass die Betriebsparameter schnell geändert werden können, um eine gute Integration mit erneuerbaren Energien zu ermöglichen und die optimalen Energiepreise zu erzielen. Verdagy hat bewiesen, dass es in der Lage ist, die Herausforderungen der Elektrolyse für den industriellen Markt durch schnelle Skalierung zu lösen, zunächst mit seinen ursprünglichen Laborzellen, dann mit den Pilotzellen, gefolgt von der 1.000-Stunden-Demonstration und jetzt der Inbetriebnahme seines 500-kW-Elektrolyseurs.