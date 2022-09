BARCLAYS stuft Adyen auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen nach einer Fachkonferenz für Zahlungsabwickler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1830 Euro belassen. Wichtige Themen seien die Konjunkturaussichten, das Reiseverhalten, Investitionen und Übernahmen gewesen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was Adyen betrifft, glaubt er, dass eine Konjunkturdelle durch Anteilsgewinne mit Wallet-Lösungen überbrückt werden kann./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 21:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,03 % auf 1.269EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Goodman

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1830

Kursziel alt: 1830

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m