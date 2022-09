DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,90 Euro belassen. Die italienische Großbank profitiere von mehreren Faktoren wie etwa steigenden Zinsen stärker als von Anlegern angenommen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In ihrer niedrigen Bewertung schlummere deshalb Aufwärtspotenzial. Seine Gewinnprognose für die kommenden Jahre schraubte der Experte nach oben./jcf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 06:35 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 06:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,75 % auf 10,77EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Giovanni Razzoli

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,90

Kursziel alt: 13,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m