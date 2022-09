JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Underweight'

Die Novartis Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +0,18 % auf 79,75EUR erreicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe in einem Patentstreit in den USA einen Rückschlag erlitten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte ein Nachahmerprodukt frühzeitig auf den Markt kommen, könne das den Jahresumsatz 2022 um 300 Millionen Dollar belasten. 2023 sollte generische Konkurrenz aber dann deutlicher bemerkbar machen. Der Aktie dürfte das aber nur geringfügig schaden./jcf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 08:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 08:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

