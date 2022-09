Hochschule Fresenius fördert Start-ups jetzt jährlich mit 1 Million Euro

Wiesbaden (ots) - Start-ups zu fördern, ist für die Hochschulen Fresenius Teil

ihres Selbstverständnisses als Gründer- & Unternehmer-Hochschule. Denn

Unternehmergeist ist Teil ihrer DNA: Entstanden ist sie aus dem im Jahr 1848 von

Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden persönlich gegründeten "Chemischen

Laboratorium Fresenius mit Unterrichtslabor und Untersuchungslabor" - eine

Start-up-Story der ersten Stunde.



Heute bietet die Hochschule nicht nur einen Master-Studiengang für

Unternehmensgründung & Entrepreneurship an, sondern unterstützt Gründerinnen und

Gründer mit dem "Pioneer Lab" seit 2016 mit einem ganzheitlichen Förderkonzept.

Dazu gehören, neben einem eignen Podcast zum Thema, auch 2.100 m2

Co-Working-Spaces an sieben Standorten in Deutschland, festgelegte Bausteine wie

Mentoring, Zugang zum Netzwerk, kostenlose Infrastruktur, mehrtägige Workshops,

und die Teilnahme am Investor Day.