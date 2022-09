Der Weltkünstler Gustav Klimt ist online

Wien (ots) - Die Klimt-Foundation präsentierte heute das erste virtuelle

Gedächtnis über den Jugendstilkünstler: www.klimt-database.com



Peter Weinhäupl und Sandra Tretter, das Direktorium der Klimt-Foundation,

präsentierten heute mit ihrem Forschungsteam die erste Gustav Klimt-Datenbank.

Die multimediale Datenstruktur ist unter https://www.klimt-database.com

aufrufbar und das erste Online-Portal, das - neben dem künstlerischen Oeuvre des

Jugendstilmalers - auch sein privates und öffentliches Leben im künstlerischen

und gesellschaftspolitischen Netzwerk seiner Zeit sichtbar macht. Ein besonderes

Feature dieser Plattform sind außerdem erste digitale Verzeichnisse zu Klimts

Gemälden, Fotografien und Autografen von, an und über den Künstler. Das komplexe

Datenarchiv umfasst derzeit mehr als 2.000 Datensätze sowie umfangreiches Text-

und Bildmaterial und wird kontinuierlich erweitert. Die Klimt-Database ist damit

die wichtigste Online-Quelle für die Forschung und Recherche rund um Gustav

Klimt und seine Zeit, insbesondere die Epoche "Wien 1900".



" Es ist uns ein wichtiges Anliegen, das Werk und das Wirken Gustav Klimts zu

vermitteln. Mit der neuen Datenbank setzen wir - nach einer Flut an

kunsthistorischen und populärwissenschaftlichen Publikationen - neue Maßstäbe in

der Digitalisierung und Aufbereitung von wissenschaftlichen Inhalten und Quellen

und unterstützen damit weltweit die Klimt-Forschung ", so Peter Weinhäupl,

Direktor der Klimt-Foundation.