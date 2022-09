Legible schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung einer Wandelschuldverschreibung erfolgreich ab und stellt Update hinsichtlich Teilnahme an W3C-Konferenz bereit

Vancouver, British Columbia, den 21. September 2022 - Legible Inc. (CSE: READ, FWB: D0T) („Legible“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 8. Juni 2022 den Umfang seiner Privatplatzierung von Einheiten einer Wandelschuldverschreibung („Wandelschuldverschreibungseinheiten“) erhöht hat, um den Abschluss der Finanzierung mit insgesamt 2.225.565 CAD gegenüber dem ursprünglich geplanten Betrag von 1.000.000 CAD (die „Privatplatzierung“) zu ermöglichen.

Hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 29. August 2022 nahm Legible als Mediensponsor an der jährlichen globalen Konferenz des World Wide Web Consortium (W3C) teil, die von 12. bis 16. September in Vancouver stattfand. Bei der Konferenz vertiefte das Führungsteam von Legible seine Beziehungen zu Verlagen und Technologiepartnern, die die Schwerpunktlegung auf Barrierefreiheit fördern und dazu beitragen werden, die Zukunft von Legible als erste weltweit zugängliche, browserbasierte Buchunterhaltungsplattform voranzutreiben.

Legible hat nun die zweite und letzte Tranche der Privatplatzierung abgeschlossen. Legible gab 121,9265 Wandelschuldverschreibungseinheiten zu einem Preis von 10.000 CAD pro Wandelschuldverschreibungseinheit aus (Bruttoeinnahmen von 1.219.265 CAD, abzüglich Vermittlungsprovisionen in Höhe von 5.600 CAD, was Nettoeinnahmen in Höhe von 1.213.665 CAD ergibt, wovon 186.265 CAD die Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten waren, 100.000 CAD auf ein ausstehendes Darlehen angerechnet wurden und 270.000 CAD auf Beträge angerechnet wurden, die Hybrid Financial Ltd. gemäß der am 11. April 2022 bekannt gegebenen Verpflichtung geschuldet werden).

In beiden Tranchen gab Legible insgesamt 222,5565 Wandelschuldverschreibungseinheiten aus (Bruttoeinnahmen von 2.225.565 CAD). Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung seiner proprietären revolutionären E-Reading-/Entertainment-Plattform sowie zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken zu verwenden. Alle in Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist bis 21. Januar 2023.