Dieselpreis sinkt um fast 10 Cent / Benzin gegenüber Vorwoche um 3,5 Cent niedriger (FOTO)

München (ots) - Der Preis für Diesel-Kraftstoff ist seit vergangener Woche

kräftig gesunken. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in

Deutschland. Danach sind die Preise für einen Liter Diesel um 9,6 Cent gesunken,

so dass dieser im bundesweiten Mittel jetzt 2,021 Euro kostet.



Auch der Benzinpreis ist binnen Wochenfrist gefallen, wenn auch in geringerem

Maße. Laut ADAC kostet ein Liter Super E10 derzeit im Schnitt 1,910 Euro - ein

Minus von 3,5 Cent.