Observatório de Mobilidade 64% dos portugueses estão dispostos a utilizar novos serviços de mobilidade, tais como eScooters, eBikes, Carsharing ou táxis reservados através de aplicações (FOTO)

Lisboa (ots) - Geração Z é a mais predisposta para a adoção da mobilidade

partilhada, com 51% dos jovens portugueses a apontarem as horas poupadas nos

congestionamentos de trânsito e os custos particulares mais reduzidos como

principais fatores de escolha



A FREE NOW, super app de mobilidade urbana, realizou, no âmbito do Observatório

de mobilidade, um estudo exclusivo em parceria com a Kantar, com milhares de

habitantes de centros urbanos para conhecer o seu comportamento de mobilidade. A

nova pesquisa assinala a Semana Europeia da Mobilidade (16 a 22 de setembro) com

o tema anual "Better Connections".