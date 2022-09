Water Ways liefert und installiert ein neues Wasserreinigungssystem für Bauern in Äthiopien

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

21. September 2022 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet, gibt bekannt, dass es ein innovatives Wasserreinigungssystem zugunsten der Trinkwasserversorgung von Landwirten in abgelegenen Gebieten in Äthiopien installiert hat. Das Projekt belief sich auf 130.000 CAD$ (rd. 98.000 Euro), und die Einnahmen wurden in voller Höhe verbucht.

Das System basiert auf einem Filtrations- und Reinigungssystem, das nach dem Einsatz in Krankenhäusern zugelassen wurde. Water Ways ist der Ansicht, dass das System wirtschaftlicher und kostengünstiger ist als konkurrierende Systeme und viele Vorteile für die Umwelt hat. Das System kann täglich über 5.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen. Water Ways hat sich zum Ziel gesetzt, weitere Systeme in abgelegenen Teilen Äthiopiens zu installieren, wo Trinkwasser knapp und unregelmäßig vorhanden ist.

Ohad Haber, CEO Water Ways, kommentierte: "Das Wasserreinigungs- und Filtersystem ist sehr einzigartig und vielleicht ein neuer Weg, um viele Teile Afrikas mit Trinkwasser zu versorgen, wo das Wasser knapp ist. Dies ist Teil der Mission von Water Ways, Wasser effizient zu nutzen."

Filter- und Reinigungssystem

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Mikro- und Präzisionsbewässerungssegmenten des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmequellen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftsbereich Projekte und (ii) Geschäftsbereich Komponenten- und Geräteverkauf. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.