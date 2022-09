Pixum erneut Sieger bei Deutschlands beste Online-Shops und nominiert für Wirtschaftspreis Rheinland (FOTO)

Köln (ots) - Zum wiederholten Mal gewinnt der Online-Fotoservice Pixum die

Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops", verliehen vom Deutschen Institut

für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv. In der

zugrundeliegenden repräsentativen Verbraucherumfrage belegte Pixum den ersten

Platz seiner Branche und darf sich somit über den Gesamtsieg freuen. Parallel

wurde Pixum für seine langjährige Leistung und außergewöhnliche Innovationskraft

in der Kategorie "Digitale Wirtschaft" als eines von hunderten Unternehmen des

Rheinlandes für den "Wirtschaftspreis Rheinland" nominiert.



Der Kölner Online-Fotoservice erhält erneut die Auszeichnung "Deutschlands beste

Online-Shops". Die repräsentative Verbraucherumfrage hierzu wird jährlich vom

Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender n-tv

durchgeführt. Im Vergleich mit zahlreichen Unternehmen unterschiedlichster

Branchen erhält Pixum in der Kategorie "Fotoanbieter ohne Filialnetz" den

höchsten Zuspruch. Damit belegt der Online-Fotoservice nach 2015, 2016, 2018 und

2021 auch in diesem Jahr wieder den 1. Platz .