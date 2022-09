Enjoywood CEL-E10-Lasergravierer auf Banggood veröffentlicht Das beste Werkzeug für mehr Spaß am Gestalten

Guangzhou, China, 21 September 2022 (ots/PRNewswire) - Banggood

(http://www.banggood.com/) , ein weltweit führender Online-Shop, wird in Kürze

seine Zusammenarbeit mit Enjoywood, einer professionellen Marke für innovative

Produktionswerkzeuge, aufnehmen und am 5. September 2022 die 10-W-Lasergravur-

und Schneidmaschine CEL-E10 auf den Markt bringen. Der neueste Enjoywood CEL-E10

ist nicht nur ein innovativer Lasergravierer, mit dem Handwerker individuelle

Kunstwerke erstellen können, sondern er ermöglicht es auch mehr Menschen,

mühelos Spaß an der Gestaltung zu haben, was sich mit der Mission von Banggood

deckt, die Online-Plattform der Wahl für Hobbybastler und alle, die eine

kreative Ader haben, zu werden.



Der CEL-E10 von Enjoywood, der neue Star unter den Lasergravierern und

-schneidern