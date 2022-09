Großer Besucherandrang und gute Stimmung auf der 11. Das Futterhaus-Hausmesse (FOTO)

Elmshorn (ots) - 5.600 m² Ausstellungsfläche, 86 Aussteller und viele

Gelegenheiten für den persönlichen Austausch zwischen Ausstellern,

Franchisepartnern und -partnerinnen, Marktleitenden und Zentralmitarbeitenden

machten die DAS FUTTERHAUS-Hausmesse 2022 zum vollen Erfolg.



"Nach zwei Jahren mit digitalen Formaten war der Wunsch groß, sich endlich

wieder persönlich zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen und Produktwelten live zu

erleben", sagt Andreas Schulz, Geschäftsführer von DAS FUTTERHAUS über die

Rückmeldungen von Franchisepartnern und Mitarbeitenden aus den Märkten zur

Veranstaltung an der Elbe.





Die hohen Besucherzahlen zeigten das große Interesse an der Exklusivmesse. Ausganz Deutschland und dem benachbarten Österreich wurde angereist. "Ich möchtevor allem Leute treffen, die ich lange nicht gesehen habe und mir Zeit für dieverschiedenen Aussteller nehmen. Ich habe mir im Hallenplan eine Routeausgearbeitet, nach der ich gehe," berichtete Franchisepartnerin AlexandraAssmus, die mit ihren drei Havanesern extra aus Sonthofen im Allgäu nach Hamburggereist war. Unter den 86 Ausstellern im historischen Schuppen 52 im HamburgerHafen waren viele langjährige Kernlieferanten wie Trixie, Interquell, Hunteroder Animonda. Neben exklusiven Messekonditionen für die DAS FUTTERHAUS-Märkteging es auch in diesem Jahr darum, neue Impulse zu setzen sowie Produktneuheitenund Weiterentwicklungen zu präsentieren.Erstmals mit dabei waren Edgar & Cooper mit natürlichem Hunde- und Katzenfuttersowie Snacks aus nachhaltiger Produktion, die Firma Petco aus Österreich mit denstarken Marken DOG´S LOVE, CAT´S LOVE und WOW oder auch derHundefutterhersteller Irish Pure, der seine Produkte zu 100 Prozent in Irland inlizensierten Familienbetrieben produziert. "Der familiäre Umgang passt super zuuns. Nicht nur hier auf der Messe, sondern auch in den vielen DASFUTTERHAUS-Märkten, in denen wir willkommen sind", sagt Irish PureGeschäftsführer Danny Neumann. "Wir fühlen uns wie zu Hause und sind mit unsererersten DAS FUTTERHAUS-Hausmesse sehr zufrieden."Der große DAS FUTTERHAUS-Stand gab in diesem Jahr unter anderem einen Einblickin die Weiterentwicklung des Shop-Designs. Smarte Lösungen für dasUnverpackt-Konzept der Futterbar waren hier genauso zu finden wie Module inwarmer Holzoptik für die moderne Gestaltung von Sonderplatzierungen sowie derneu gestaltete Kassentresen in zwei Varianten. "Unsere Weiterentwicklungenvereinfachen die Arbeitsabläufe für unsere Mitarbeitenden im Markt. Darüberhinaus möchten wir durch gestalterische Elemente unsere Positionierung alsFachhändler auch optisch beim Kunden unterstreichen", so Andreas Schulz. Dabeisind alle Module so konzipiert, dass sie einzeln in bestehende Märkte integriertwerden können.Auch im Bereich Eigenmarken gab es Neues zu entdecken. Die erfolgreiche MarkeWILDKIND präsentierte sich nach Relaunch in neuer Optik, mit klarer Botschaftund hohem Wiedererkennungswert. Interesse bei den Messebesuchern weckte auch dieÜberarbeitung der Kauartikel der Eigenmarke activa CLASSIC und neu im Sortimentder Trinkgenuss der Marke "Zum Verwöhnen", speziell für Katzen.Im Anschluss an den Messetag lud DAS FUTTERHAUS zum geselligen Messetreff imSchuppen 52. "In diesem Jahr fand unsere Messe parallel zum HamburgerHafengeburtstag statt. Mit der Messe-Location am Elbufer hatten wir damit dieperfekte Kulisse für lockere Gespräche und den wichtigen persönlichenAustausch", so Andreas Schulz zum geselligen Ausklang des Abends.Für weiteres Bildmaterial: mailto:presse@futterhaus.comPressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: mailto:presse@futterhaus.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119466/5326365OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG