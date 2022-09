TÜV-Organisationen unterzeichnen Leitprinzipien für ökologische und soziale Nachhaltigkeit

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Globalisierung, Digitalisierung sowie die Umwelt- und Klimakriseerfordern mehr Verantwortung von der Wirtschaft. TÜV-Unternehmen wollen bisspätestens 2030 klimaneutral sein. Unterzeichnung der Leitprinzipien bei der"TÜV Sustainability Conference" in Berlin.Die TÜV-Organisationen haben sich auf gemeinsame Leitprinzipien fürNachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung verständigt. "Globalisierung,Digitalisierung sowie die Umwelt- und Klimakrise haben die Rahmenbedingungen fürwirtschaftliches Handeln grundlegend verändert", sagte Prof. Axel Stepken,Präsident des TÜV-Verbands und CEO der TÜV SÜD AG, bei der "TÜV SustainabilityConference" in Berlin. "Jedes Unternehmen muss heute die Frage beantworten,welchen Beitrag es leisten kann, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und dieLebensbedingungen der Menschen zu verbessern." Das gelte insbesondere fürinternational agierende Unternehmen. Stepken: "Als weltweit tätigePrüforganisationen sind die TÜV-Unternehmen in globale Lieferketten eingebunden.Sie müssen sich überall ihrer Verantwortung stellen - für Umwelt- undKlimaschutz, die Einhaltung der Menschenrechte und größtmögliche Sicherheit.Deswegen haben wir gemeinsam diese Leitlinien entwickelt. Wir wollen zeigen,dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen." Die Vorstandsvorsitzenden undGeschäftsführer der TÜV-Unternehmen und des TÜV-Verbands haben die"Leitprinzipien für verantwortungsvolles Handeln" heute im Rahmen der "TÜVSustainability Conference 2022" in Berlin unterzeichnet. Grundlage sind unteranderem die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN),die Prinzipien des UN Global Compact und die Kernarbeitsnormen der InternationalLabour Organization (ILO) für menschenwürdige Arbeitsbedingungen.Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG: "DieTÜV-Organisationen wurden vor 150 Jahren gegründet, um Mensch und Umwelt vortechnischen Risiken zu schützen. Wir wollen auch in Zukunft als Partner dieNummer eins für Sicherheit und Nachhaltigkeit sein - in der physischen und inder digitalen Welt. Um das zu erreichen, wollen wir an unseren Grundwertenfesthalten und uns gleichzeitig den Herausforderungen unserer Zeit stellen. DieLeitprinzipien für verantwortungsvolles Handeln sind dafür eine wichtigeRichtschnur."Dr. Dirk Stenkamp, Vorstandsvorsitzender der TÜV NORD AG: "Nachhaltigkeit istfür die TÜV-Organisationen schon lange ein Thema. Wir alle haben bereits eigeneNachhaltigkeitsstrategien auf den Weg gebracht und arbeiten konsequent an derenUmsetzung. Die globalen Veränderungen erfordern es aber, dass wir beim Umwelt-und Klimaschutz und der sozialen Nachhaltigkeit noch schneller werden, noch