Ivory Dentin Graft(TM), das erste und einzige Dentin-Transplantat, erhält das CE-Zeichen

Ivory Dentin Graft wird aus natürlichem Dentin ohne Zusatzstoffe gewonnen.Dentin ist in seiner Zusammensetzung dem Knochen sehr ähnlich und eignet sichdaher aufgrund seiner biologischen und physikomechanischen Eigenschaften idealals Transplantatmaterial.Dieser einzigartige Dentin-Transplantat-Ersatz unterstützt nachweislich dieBildung neuer Hartgewebe. Es wurde eine prospektive, randomisierte, halbdoppelblinde klinische Studie mit verblindeten Bewertungen durchgeführt. In derStudie wurden Probanden, denen Ivory Dentin Graft transplantiert wurde(Untersuchungsgruppe), mit Probanden verglichen, denen eine kortiko-zelluläreheterologe Knochenmischung vom Schwein (Vergleichsgruppe) zur Erhaltung desAlveolarkamms nach Zahnextraktion transplantiert wurde. Vier Monate nach demEingriff zeigte die Studie die Wirksamkeit von Ivory Dentin Graft:bessere Förderung einer guten Schnittstelle zwischen Wirtsknochen undTransplantatmaterial (85 % gegenüber 40 %) und 50 % mehr Knochenneubildung(60,75 % gegenüber 42,81 %). Diese beiden Merkmale sind wichtig für dieGeweberegeneration und -integration, die nach der Zahnextraktion und-transplantation erfolgen und die osteogene Aktivität erleichtern."Wir sind davon überzeugt, dass die patentierte Technologie von Ivory Graft fürdiese neue Kategorie von Dentin-Transplantaten das Potenzial hat,Zahntransplantate und klinische Transplantationsmaterialien im Allgemeinen zurevolutionieren", so Eyal Miller, CEO. "Wir freuen uns darauf, nächste Woche aufdem Europäischen Kongress für Osseointegration (EAO) in Genf auszustellen undführende Kliniker zu treffen, und laden Sie ein, unseren Stand (D47) zubesuchen. Ivory Graft hat die Phase von Forschung und Entwicklung auf dieKommerzialisierung verlagert und ist eine Partnerschaft mit erfahreneneuropäischen Handelspartnern eingegangen, um die Präsenz von Ivory Dentin Graftin der EU zu beschleunigen. Wir befinden uns derzeit in der Endphase des Aufbausunseres Netzes von Vertriebspartnern und Key Opinion Leadern mit weltweitführenden Fachleuten."Informationen zu Ivory Graft (http://www.ivorygraft.com/)Ivory Graft Ltd. wurde im Jahr 2013 gegründet und konzentriert sich auf dieEntwicklung, Herstellung und Vermarktung von porcinenDentin-Transplantatmaterialien für die Reparatur oder Augmentation vonKnochendefekten. Ivory Graft hat ein natürlich gewonnenes, bioresorbierbaresDentin-Transplantat mit einer aktiven organischen Matrix entwickelt. IvoryDentin Graft trägt das CE-Zeichen und der regulatorische Prozess für dieFDA-Zulassung ist im Gange. Zu den Plänen von Ivory Graft für künftige Produktegehören orthopädische (Wirbelsäulen-) Anwendungen sowie weitere Dentalprodukte.Ivory Graft befindet sich in Privatbesitz und wurde von führenden Klinikern undBranchenführern gegründet und wird von ihnen finanziert. Der Firmensitz vonIvory Graft befindet sich in Zentralisrael, inmitten eines innovativen undflorierenden medizinischen und zahnmedizinischen Ökosystems.LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ivory-graft-ltd/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1901824/Ivory_Graft_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ivory-dentin-graft-das-erste-und-einzige-dentin-transplantat-erhalt-das-ce-zeichen-301629420.htmPressekontakt:Ivory Graft,Herr Eyal Miller,CEO,info@ivorygraft.com,+972525628562Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165373/5326377OTS: Ivory Graft Ltd.