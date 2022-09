Jacqueline Shi Huawei Cloud setzt auf "By Local, For Local", um die digitale Transformation voranzutreiben

Bangkok (ots/PRNewswire) - Am 19. September wurde die HUAWEI CONNECT 2022 in

Bangkok, Thailand, eröffnet. Jacqueline Shi, Präsidentin des globalen Marketing-

und Vertriebsservice von Huawei Cloud, betonte das Engagement von Huawei Cloud

für das Ziel "By Local, For Local" bei der Förderung eines starken Ökosystems

für die Digitalisierung. Huawei Cloud ist davon überzeugt, dass die digitale

Transformation nur dann auf gesunde und nachhaltige Weise voranschreiten kann,

wenn das lokale Ökosystem wächst.



Huawei Cloud stellt weiterhin führende digitale Technologien für Benutzer auf

der ganzen Welt bereit und ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, die

digitale Entwicklung zu verbessern. Um lokale Services besser anbieten zu

können, baut Huawei Cloud weiterhin ein globales Netzwerk auf, um qualitativ

hochwertige Cloud-Services mit einheitlicher Erfahrung bereitzustellen. Im

asiatisch-pazifischen Raum betreibt Huawei Cloud seit 2018 lokale Knoten in

Singapur und Malaysia und ist der erste Public-Cloud-Anbieter, der dies in

Thailand tut. Huawei Cloud baut 3AZ-Rechenzentren in Bangkok, Chonburi und Samut

Prakan und bietet Website- und Beratungsdienste in Thai an.