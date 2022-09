CREDIT SUISSE stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever vor dem Quartalsbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Analyst Eamonn Ferry passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Der Absatz des Konsumgüterkonzerns dürfte seiner Meinung nach weniger schrumpfen als befürchtet. Rückenwind gebe es durch die anziehenden Produktpreise./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 11:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,36 % auf 45,86EUR erreicht.



