Der Leitindex Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,47 Prozent im Plus bei 30 850,27 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,47 Prozent auf 3874,21 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,30 Prozent auf 11 887,07 Punkte./bek/jha/

NEW YORK (dpa-AFX) - Am wohl wichtigsten Tag dieser Börsenwoche haben die Kurse an der Wall Street im frühen Handel leicht zugelegt. Zwei Stunden vor Handelsschluss gibt die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsentscheidung bekannt, das dürfte über den Tagesausgang entscheiden. Experten rechnen überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte; manche schließen aber auch eine Anhebung des Leitzinses um einen ganzen Punkt nicht aus.

