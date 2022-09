„Wir sorgen dafür, dass die No44-Jeans Sie jahrelang begleiten wird. Unsere Jeans sind dafür gedacht, viel getragen zu werden. Als wir No44 gründeten, war die Verlängerung der Lebensdauer eines Kleidungsstücks der erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist die Zukunft, und wir sind bereit, die Führung zu übernehmen und uns für einen sinnvollen Wandel einzusetzen," erklärte Claudiu Ciubotaru, Marketingleiter von No44.

Das neue Projekt von No44 ist ein großartiges Beispiel dafür, was Modemarken, egal auf welcher Ebene, tun können, um ihre Produkte vor Mülldeponien zu bewahren. Wertsteigerung und Schaffung eines Sekundärmarktes für gebrauchte Gegenstände durch die Wiederaufbereitung alter Jeans zu neuen Materialien, wodurch sie ein zweites Leben erhalten. Rethinking Denim setzt auf die Vermeidung jeglicher Art von Abfall, sowohl vor als auch nach dem Verbrauch.

Die Initiative von No44 ist einfach. Jeder kann sich an dem Projekt beteiligen, indem er seine gebrauchten Jeans (egal welcher Marke, welches Modell, welchen Schnitt oder welche Farbe) einsendet. Das Unternehmen bietet 20 % Rabatt auf eine brandneue No44-Jeans und Punkte über sein Treueprogramm, die für einen zukünftigen Kauf verwendet werden können.

In Zusammenarbeit mit ISKO Denim und deren R-TWO-Programm werden die alten Kleidungsstücke in neue Jeans umgewandelt, die aus einer Mischung aus Post-Consumer- und Post-Industrial-Abfällen hergestellt werden.

Die Marke zielt darauf ab, mit den Verbrauchern auf eine neue Art und Weise in Kontakt zu treten, indem sie einen höheren Wert für bestehende Produkte schafft und ihren Teil dazu beiträgt, den Kreis der Nachhaltigkeit von Baumwolle zu schließen. Das Herzstück dieses Projekts ist das Engagement der Menschen, ihren gebrauchten Jeans ein zweites Leben zu geben.

BUKAREST, Rumänien, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- No44 kündigte den nächsten Schritt in seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft an. Eine neue Initiative, die auf der Synergie zwischen wiederverwendetem und recyceltem Denim basiert.

