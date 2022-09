Aktien von Sotera Health sackten um weitere neun Prozent ab. Der Dienstleister für die Gesundheits- und Pharmabranche unterlag in einem Rechtsstreit um mögliche krebserregende Emissionen aus einer seiner Einrichtungen. Der Konzern, der der Betroffenen rund 345 Millionen Dollar zahlen muss, ging in Berufung. Schon am Vortag waren Sotera-Health-Aktien prozentual zweistellig gefallen./bek/jha/

NEW YORK (dpa-AFX) - Am wohl wichtigsten Tag der Börsenwoche haben die Kurse am Mittwoch an der Wall Street zugelegt. Zwei Stunden vor Handelsschluss gibt die US-Notenbank Fed die Zinsentscheidung bekannt, das dürfte über den Tagesausgang entscheiden. Experten rechnen überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte; manche schließen aber auch eine Anhebung des Leitzinses um einen ganzen Punkt nicht aus.

